Fußball, Frauen-Bundesliga : 1:1 gegen Wolfsburg beflügelt Fußballerinnen

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer 04 haben ihren Negativlauf mit einem Remis gegen den VfL gestoppt. Vor der Winterpause geht es nun gegen das Schlusslicht aus Jena. Verena Wieder hat ihren Vertrag verlängert.

Auf die Tabelle hatte das Remis von Bayers Fußballerinnen gegen Spitzenreiter Wolfsburg keine nennenswerte Auswirkung. Der VfL blieb auch nach diesem letzten Spieltag der Hinrunde an der Spitze, das Team von Trainer Achim Feifel auf dem sechsten Rang mit weiterhin fünf Zählern hinter dem Fünften Potsdam. „Der Punktgewinn mag für die Tabelle nicht besonders wichtig gewesen sein, aber er war wichtig für das Gefühl. Das war nach vier Niederlagen in Folge wirklich Balsam für die Seele“, sagte der Leverkusener Coach.

Das leichte Hochgefühl würde er nur zu gerne mit in die Winterpause nehmen. Von der trennt Feifel und seine Schützlinge nur noch das erste Rückrundenspiel am Sonntag gegen Carl-Zeiss Jena (13 Uhr, Ulrich-Haberland-Stadion). Die Vorzeichen sind klar: Alles andere als ein Erfolg gegen den noch sieglosen Tabellenletzten wäre ein echter Stimmungskiller vor der Pause. Den möchte der Trainer der Gastgeberinnen tunlichst vermeiden. Aber er warnt: Wartet ein Team lange auf den ersten Sieg, steigt die Wahrscheinlichkeit von Woche zu Woche – und irgendwann ist es soweit. In diesem Zusammenhang verweist der Fußballlehrer auf Union Berlin, das bei den Männern unlängst Leidtragender des ersten Saisonsiegs von Greuther Fürth wurde. „Wir haben es selbst in der Hand, zu verhindern, dass uns so etwas auch passiert“, ist Feifel überzeugt.