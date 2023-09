Basketball, 1. Frauen-Bundesliga Baskets Rheinland testen gegen Männer und Frauen

Seit zwei Wochen befindet sich der Erstliga-Aufsteiger Baskets Rheinland, vergangene Saison noch unter dem Namen BBZ Opladen gestartet, in der Vorbereitung auf die neue Saison. Für dieses Wochenende hat der ebenfalls neue Trainer Boris Kaminski gleich zwei Testpartien vereinbart, um die ersten Trainingsinhalte in der Praxis anzuwenden. „Wir haben uns in der ersten Woche mit Themen in der Offensive auseinandergesetzt, in der zweiten Woche stand die Defensive im Vordergrund. Jetzt wollen wir sehen, was schon sitzt. In jedem Fall wollen wir künftig einen etwas anderen Weg beschreiten“, betont Kaminski.