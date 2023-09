Basketball, Frauen-Bundesliga Baskets Rheinland gewinnen ihre erste offizielle Partie

Auf erste gelungene Testpartien können die Basketballerinnen der Baskets Rheinland zurückblicken. Nach dem Vorbereitungsbeginn vor zwei Wochen wollte Trainer Boris Kaminski in zwei Partien die Form überprüfen – und der Erstliga-Aufsteiger hinterließ einen guten Eindruck. Bei der Herrenmannschaft der BG Meckenheim, die in der 2. Regionalliga an den Start gehen, lag der Fokus der ehemaligen BBZ-Frauen darauf, erstmals die Spielsysteme zu laufen.