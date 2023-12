Basketball, Frauen-Bundesliga Wings können in Göttingen nur phasenweise mithalten

Basketball-1. Bundesliga: Medical Instinct Veilchen BG 74 – Wings Leverkusen (Frauen) 72:54 (32:26). Auch im nächsten direkten Duell gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt waren die Leverkusenerinnen ohne Chance auf Punkte. Die von Boris Kaminski trainierte Mannschaft musste sich beim Tabellennachbarn in Göttingen klar geschlagen geben. „Natürlich sind wir enttäuscht. Doch wir sind diesmal in erster Linie an unserer personellen Situation gescheitert, zu viele Spielerinnen hatten noch mit den Nachwirkungen von Krankheiten zu kämpfen – und entsprechend lag es vor allem am konditionellen Unterschied“, berichtete der Coach.