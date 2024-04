Auftakt in den Play-offs Was den Giants beim Sieg gegen die Bayern in die Karten spielte

Aus Sicht der knapp 1300 Zuschauer war die Münchner Aufstellung enttäuschend. Die Bayern-Reserve trat ohne ihre jungen Leistungsträger an, so dass sie im ersten Play-off-Spiel der ProB krasser Außenseiter war. Für die Bayer Giants kam dieser Umstand aus sportlicher Sicht zumindest nicht ungelegen. „Denn man hat am Anfang gemerkt, dass wir verunsichert waren“, sagte Trainer Hansi Gnad mit Blick auf zuletzt zwei schwächere Leistungen und Niederlagen. „Das konnten wir dann leichter ablegen.“ Mit dem deutlichen 78:49-Erfolg zeigte sich der 60-Jährige zufrieden.