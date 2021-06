Basketball in der Region : LTV, Fast-Break und Giants II starten in die Vorbereitung

Rhein-Wupper Die Amateurbasketballer in der Region sind zurück in den Hallen. Sowohl beim Leichlinger TV als auch beim SC Fast-Break Leverkusen und den Bayer Giants darf wieder gedribbelt, gepasst und geworfen werden.

Am Dienstagabend absolvierte die Zweitvertretung der Giants ihre erste Trainingseinheit in diesem Jahr. „Nach so langer Pause ist es wichtig, dass wir langsam wieder reinkommen“, sagt deren Trainer Karsten Schul. Bis zum Saisonstart am 26. September in der 1. Regionalliga will der Coach zunächst vor allem an der Grundlagenausdauer feilen.