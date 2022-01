Basketball in der Region : LTV sammelt wichtige Punkte

Basketball in der Region

Leichlingens Jonas Schröder (l.) zieht an einem Gegenspieler vorbei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Die Basketballer des Leichlinger TV verschaffen sich mit einem Sieg gegen Adler Frintrop etwas Luft im Abstiegskampf. Die Reserve der Giants patzt in Recklinghausen.

Basketball, 1. Regionalliga: Citybasket Recklinghausen – TSV Bayer 04 Leverkusen II 71:65 (35:37). In Recklinghausen mussten sich die Reserve-Basketballer geschlagen geben. Den Sprung auf Platz drei haben sie verpasst. „Fünf sehr schwache Minuten im dritten Viertel haben leider dazu geführt, dass wir auf die Verliererstraße geraten sind“, sagte Trainer Karsten Schul, der dennoch mit einigen Aspekten zufrieden war – etwa mit der Führung nach der Pause. Schul zufolge hatte sein Team aber immer wieder Probleme in den direkten Duellen. „Wir haben zudem die gute Wurfquote aus der ersten Halbzeit nicht konservieren können – und das hat ein richtig starker Gegner eiskalt ausgenutzt“, sagte Schul. Robert Merz präsentierte sich mit 21 Punkten in hervorragender Verfassung, auch Justin Gnad und Daniel Merkens setzten Akzente.