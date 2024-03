Bastketball in der Region Giants II sichern den Klassenerhalt

(lhep) Basketball, 1. Regionalliga: Telekom Baskets Bonn II – TSV Bayer 04 Leverkusen II 102:109 (50:57). Einen Spieltag vor dem Ende der regulären Runde haben die Reserve-Basketballer der Giants den Klassenerhalt gesichert. Zudem besteht sogar noch die zumindest theoretische Möglichkeit, einen Play-off-Platz zu erobern. „Dafür muss am finalen Spieltag jedoch alles für uns laufen“, betont Trainer Gabriel Strack und verweist auf die Tabellenkonstellation. Gegen das drittplatzierte Team aus Salzkotten muss zuhause unbedingt ein Sieg her, um die Saison noch zu verlängern. Dazu müssen auch die Parallelergebnisse stimmen. Beim Schlusslicht in Bonn gab es von Anfang bis Ende einen offenen Schlagabtausch, doch dank einer hohen Wurfeffektivität reichte es zu einem knappen Erfolg. Yannick Kneesch, Benjamin Nick und Thomas Michel erzielten die meisten Punkte.