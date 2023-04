Basketball, 2. Frauen-Bundesliga Für BBZ Opladen stehen statt Osterruhe die Play-offs an

BBZ Opladen – USC Freiburg II (Frauen). Seit Monaten warten die Basketballerinnen des BBZ Opladen auf die Play-offs, an diesem Samstag ist es endlich so weit. Um 16.30 Uhr empfängt der Meister der Nordgruppe zum Auftakt den Achten aus dem Süden. Nach dem Hinspiel muss das Team von Trainerin Grit Schneider bereits am Montag in den Breisgau zum zweiten Aufeinandertreffen reisen.