Basketball aus der Region: Fast-Break, Giants II und der LTV überzeugen durch Teamwork

Rhein-Wupper In der 1. Regionalliga setzen sich die Basketballer von Fast-Break Leverkusen erneut gegen Dortmund durch. Die Reserve der Bayer Giants und der Leichlinger TV feiern klare Siege.

Basketball – 1. Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – SVD 49 Dortmund 103:95 (57:42). Fast-Break hat sich auch im zweiten Aufeinandertreffen gegen Dortmund durchgesetzt. „Der Schlüssel zum Sieg lag in einer extrem geschlossenen Mannschaftsleistung“, sagte FBL-Trainer Thomas Pimperl. Auch den kleineren Einbruch zum Ende des dritten Viertels, als die Gäste bis auf vier Punkte herankamen, kompensierten die Hausherren. Pimperl zufolge habe sein Team vor allem in der Offensive Akzente gesetzt. Chris Fröhlingsdorf avancierte mit 26 Punkten zum besten Werfer der Leverkusener, Sören Bich verdiente sich aufgrund einer überragenden Leistung in der Defensive ein Sonderlob. Schon am Mittwoch (20.15 Uhr) geht es für Fast-Break gegen den Tabellenführer ART Giants Düsseldorf weiter.