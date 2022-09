Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Doppelter Spieltag für BBZ Opladen

Olivia Okpara (r.) fällt aufgrund einer Knieverletzung aus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen An diesem Samstag (18 Uhr) steht für BBZ Opladen zunächst die Partie in Braunschweig an, am Montag (16.30 Uhr) empfängt das Team von Trainerin Grit Schneider dann die Mannschaft aus Bochum.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: Eintracht Braunschweig – BBZ Opladen (Frauen). „In der Vergangenheit waren es gegen beide Teams immer knappe Spiele“, sagt Trainerin Schneider. „Wir stellen uns wieder auf enge Duelle ein.“ Einzig Olivia Okpara steht nach ihrer Knieverletzung noch nicht für einen Einsatz bereit.

Der Opladener Trainerin zufolge gebe es in ihrem jungen Team vor allem in der Defensive Verbesserungspotenzial. „Und im Angriff wollen wir weiterhin schön zusammenspielen und die Last auf viele Schultern verteilen.“ Die beiden nächsten BBZ-Gegner trafen am ersten Spieltag im direkten Duell aufeinander. Dabei setzte sich Bochum überaus deutlich mit 92:55 gegen die Konkurrenz aus Niedersachsen durch. „Wir lassen uns aber nicht von diesem Resultat beeindrucken“, sagt Schneider. „Bei Braunschweig haben zum Auftakt Spielerinnen gefehlt. Das Ergebnis ist daher auch ein Stück weit zu erklären.“