Basketball BBZ und Giants II starten mit Siegen ins Jahr

Leverkusen · Während die von Grit Schneider trainierten Opladenerinnen bereits in der ersten Halbzeit in Marburg die Weichen auf Sieg stellen, muss die Reserve des Basketball-Zweitligisten gegen Hamm in die Verlängerung.

09.01.2023, 19:00 Uhr

Opladens Lara Brinkmann (mit Ball) hat nur Augen für den Korb. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Lars Hepp