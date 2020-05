Oberliga : Badmintonspieler des TVW verpflichten Spielertrainer

Witzhelden Der 30 Jahre alte René Rother verstärkt Witzheldens Oberliga-Team als Spielertrainer und auf Ranglistenplatz 1 der Einzelrangliste. Mit ihm als Anführer der Mannschaft soll der Aufstieg angepeilt werden.

Für die Badmintonspieler des TV Witzhelden endete die Saison zwei Partien früher als geplant. Die Mannschaft aus dem Höhendorf belegt in der Abschlusstabelle der Oberliga einen ordentlichen vierten Platz, hatte frühzeitig mit Auf- und Abstiegsfragen nichts zu tun. „Wir hatten zum Saisonstart einige Probleme, doch die Truppe hat sich dann gesteigert“, sagt Witzheldens Abteilungsleiter Ulrich Handschuhmacher. Den Ausfall von Spitzenspieler Sebastian Teller, der wegen einer Bandscheibenoperation die komplette Saison verpasste, konnte der TVW allerdings nicht kompensieren.

In dieser Woche dürfen die Witzheldener nach der coronabedingten Zwangspause wieder ins Training einsteigen. Die wichtigen Personalentscheidungen wurden bereits getroffen. „Wir haben zur neuen Saison viel vor und peilen ganz klar den Aufstieg an“, betont Handschuhmacher, dem spektakuläre Verpflichtungen gelungen sind.

Allen voran René Rother dürfte eine klare Verstärkung sein. Der 30-Jährige war zuletzt in der zweiten Bundesliga für den 1. BV Mülheim/Ruhr aktiv. Durch die Partnerschaft mit Damenspielerin Laura Stommel ist Rother nach Leichlingen gezogen und wird das Team künftig als Spielertrainer anführen. Zusammen mit Sebastian Teller, Jan-Philipp Zocher, den Stemmer Brüdern Matthias und Fabian sowie Timo Putz, der schon vor einem Jahr aus Ostwestfalen zum TVW kam, kann Rother auf einen breit und gut aufgestellte Herrenriege zurückgreifen.

Bei den Damen kämpfen Annerieke Hegemann, Mareike Zocher und Zugang Lusi Ren um die Punkte. Ren wechselt ebenfalls aus Mülheim ins Höhendorf. Sie arbeitet in Burscheid, was bei der Wechselentscheidung freilich eine große Rolle gespielt hat. „Wir sind mit der gesamten Mannschaft sehr breit aufgestellt und sollten auch in der Lage sein, mal einen Ausfall zu kompensieren“, sagt Handschuhmacher.