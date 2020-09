Start der Oberliga-Saison : Badmintonspieler des TVW mit gutem Auftakt

Witzhelden Mit einem Sieg und einem Unentschieden ist den Badmintonspielern des TV Witzhelden ein gelungener Start in die Oberliga-Saison gelungen.

Im ersten Spiel trennten sich die Höhendorfer 4:4 im Nachbarschaftsduell bei der STC BW Solingen II. Überraschenderweise gingen gleich drei Einzelpartien an die Gastgeber. Dafür präsentierten sich die TVW-Akteure in den Doppelpaarungen stark. Rene Rother und Matthias Stemmer sowie Timo Putz und Jann-Philipp Zocher siegten in den Herren-Doppeln. Lusi Ren und Timo Putz entschieden zudem das gemischte Doppel nach drei hart umkämpften Sätzen zu ihren Gunsten. Rene Rother holte im ersten Herren-Einzel den vierten Punkt für die Witzheldener.

Im ersten Heimspiel der neuen Runde gewann das TVW-Team knapp mit 5:3 gegen den SSV WBG Bochum. „Diese Begegnung war an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende waren wir die glücklichere Mannschaft“, berichtete Abteilungsleiter Ulrich Handschuhmacher. In den Einzeln lief es dieses Mal besser: Mareike Zocher, Jann-Philipp Zocher und Matthias Stemmer entschieden ihre Partien für den TVW. Mareike Zocher und Annerike Hegemann sowie Timo Putz an der Seite von Jann-Philipp Zocher holten die Punkte in den Doppeln.