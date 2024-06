Basketball Leverkusener Autor schreibt Basketball-Geschichte

Es ist ein schöner Frühlingstag, an dem Henning Kuhl in den Herkenrath Hof eingeladen hat, um im kleinen Kreis sein neues Buch vorzustellen. Es ist nicht irgendein Buch, sondern eine Herzensangelegenheit. Der Leverkusener hat in „Unser Spiel“ eine Zeitreise durch den deutschen Basketball aufgeschrieben. Als roter Faden dienen Geschichten über 24 Legenden, von denen Dirk Nowitzki jeder kennt. Doch wie ist es um Norbert Thimm, Klaus Zander oder Michael Pappert bestellt?