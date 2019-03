Fußball aus der Region: Aristote Mambasa Masudi erlöst den FC Leverkusen

Leverkusen Der FC Leverkusen gewinnt dank zweier später Treffer des Angreifers mit 4:2 gegen den Bezirksliga-Letzten aus Bensberg. Beim Landesligisten SV Schlebusch war Doppeltorschütze Nick Rohrbeck der Mann des Tages.

Landesliga: VfL Rheinbach – SV Schlebusch 0:2 (0:2). Trainer Stefan Müller konnte nicht genau sagen, wann Nick Rohrbeck zuletzt in seiner Startformation gestanden hatte. Der Angreifer des SV Schlebusch hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Dass der 27-Jährige in Rheinbach durch seinen Doppelpack zum Matchwinner wurde, freute Müller daher besonders. In der 24. Minute verwertete Rohrbeck mit dem Rücken zum Tor eine Hereingabe in den Sechzehnmeterraum „in bester Gerd-Müller-Manier ins lange Eck“, wie der Trainer die Szene umschrieb, die sein Team in Führung brachte. Sein zweiter Streich und damit der Endstand gelang dem Offensivspieler nach einem Konter, der ihm freie Bahn Richtung Tor bescherte.