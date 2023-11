Fußball, Landesliga Anschlusstor des SV Schlebusch in Flittard fällt zu spät

Fußball-Landesliga: SpVg. Köln-Flittard – SV Schlebusch 2:1 (1:0). Im Derby in Köln-Flittard reichte den Schlebuschern eine gute Anfangs- und Endphase nicht, um etwas Zählbares einzusammeln. „Der Gegner hat die Partie über weite Strecken dominiert. Wir waren diesmal leider nicht so griffig wie in den vergangenen Partien, zudem hat sich die personelle Situation bemerkbar gemacht“, sagte SVS-Trainer Markus Hilmer.