Football Amon-Ra St. Brown verletzt sich bei Lions-Pleite

Binnen 16 Minuten im zweiten und Anfang des dritten Viertels hatte der „Sun God“ sechs Pässe für insgesamt 102 Yards Raumgewinn gefangen. Dabei holte er drei neue erste Versuche. Ein weiterer First Down gelang ihm zunächst im letzten Spielzug des ersten Durchgangs. Mit nur noch zwei Sekunden zu absolvieren wagte Quarterback Jared Goff einen langen Pass, den St. Brown sich rund 15 Yards vor der Endzone zwar sicherte, dann aber per Fumble verlor. Immerhin blieb der Ballverlust folgenlos, da die Spielzeit abgelaufen war und der Receiver gemeinsam mit Tight End Sam La Porta den Verteidiger, der sich den Ball gesichert hatte, ins Aus beförderte.