Football : Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions erleiden einen Rückschlag

Amon-Ra St. Brown (oben) von den Detroits Lions springt über Patrick Peterson (r.) von den Minnesota Vikings und erzielt ein neues First Down. Foto: dpa/Jerry Holt

Leverkusen Während Football-Profi Amon-Ra St. Brown mit seinen Detroit Lions 24:28 gegen die Minnesota Vikings verlieren, gewinnt sein Bruder Equanimeous mit den Chicago Bears mit 23:20 bei den Houston Texans.

Am dritten Spieltag der NFL-Saison fand die Rekordjagd von Amon-Ra St. Brown in der Football-Profi-Liga vorerst ein Ende. Sechs gefangene Pässe für 73 Yards Raumgewinn ergaben unter dem Strich zwar eine ordentliche Leistung bei der 24:28-Niederlage seiner Detroit Lions im Division-Duell bei den Minnesota Vikings. Es reichte aber nicht für die alleinige NFL-Bestmarke bei den Spielen in Folge mit mindestens acht Passfängen. In dieser Wertung war für den Deutsch-Amerikaner Schluss bei saisonübergreifend immer noch starken acht Partien – diesen Rekord hält Amon-Ra gemeinsam mit den Superstars Antonio Brown und Michael Thomas. Bitterer war für ihn aber die Niederlage beim Rivalen nach deutlicher Führung. Weiter geht es für Amon-Ra und die Lions am Sonntag gegen die Seattle Seahawks – die leichte Knöchelverletzung vom Wochenende scheint seinem Einsatz nicht im Weg zu stehen.