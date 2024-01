Football Amon-Ra St. Brown führt die Lions in die zweite Runde

Insgesamt sicherte sich Amon-Ra St. Brown unter den Augen von Bruder Equanimeous, dessen Saison mit den Chicago Bears bereits beendet ist, sieben von neun Pässen für 110 Yards Raumgewinn und holte mit jedem dieser gesicherten Pässe einen First Down – oft just in den Momenten, in denen die Lions besonders unter Druck standen.