Football Amon-Ra St. Brown fehlt nur noch ein Sieg

Der Superbowl-Traum von Amon-Ra St. Brown lebt weiter. Nur ein Sieg trennt den Wide Receiver (Passempfänger) mit Leverkusener Wurzeln und seine Detroit Lions noch vom Endspiel in der Football-Profi-Liga NFL. Das Team aus der Autostadt bezwang in der zweiten Runde der Play-offs im heimischen Ford Field die Tampa Bay Buccaneers. Durch den 31:23-Erfolg über den Titelträger von 2021 haben sie nun in dieser Spielzeit bereits die Champions der zurückliegenden drei Jahre bezwungen. In der ersten Woche hatten sie den Kansas City Chiefs (Sieger 2023) den Saisonauftakt vermiest und in der ersten Play-off-Runde die Los Angeles Rams (Sieger 2022) ausgeschaltet.