Football Amon-Ra erzielt Touchdown, „EQ“ feiert Premiere

Abgesehen von seinem Touchdown lieferte der „Sun God“ wie gewohnt weitere Passfänge in wichtigen Situationen, blieb insgesamt aber etwas unter der Ausbeute der ersten Spieltage. Er fing fünf von sieben an ihn adressierten Pässen für 56 Yards Raumgewinn. Das lag zu einem guten Teil daran, dass die Lions sich in Green Bay sehr auf das Laufspiel konzentrierten, das der Gegner einfach nicht in den Griff bekam.