Football Amon-Ra St. Brown erzielt den ersten Touchdown der NFL-Saison

Viele deutsche Football-Fans blieben in der Nacht auf Freitag wach, um das Eröffnungsspiel der neuen NFL-Saison zu verfolgen. Bereut haben dürften sie diese Entscheidung kaum. Denn sie sahen die erste große Überraschung – und ein junger Deutsch-Amerikaner mit Wurzeln in Leverkusen war dabei mittendrin. Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions bezwangen den Superbowl-Champion Kansas City Chiefs in dessen Arena mit 21:20 (7:14).