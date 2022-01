Football : Amon-Ra St. Brown entscheidet Duell der Brüder für sich

Amon-Ra St. Brown feiert seinen Touchdown gegen Green Bay. Foto: dpa/Lon Horwedel

Leverkusen Der Football-Profi mit Wurzeln in Leverkusen steuert zum Sieg seiner Detroit Lions gegen die Green Bay Packers einen Touchdown bei. Für seinen älteren Bruder Equanimeous und die Packers geht es nun in den Play-offs weiter.

Von Tobias Krell

Eines der beliebtesten Foto-Motive beim Spiel der Detroit Lions und der Green Bay Packers waren zweifellos Miriam Steyer und John Brown. Denn die Eltern von Amon-Ra (Detroit) und Equanimeous St. Brown (Green Bay) hatten für das zweite Duell ihrer beiden Söhne in der Profi-Football-Liga NFL ein ganz besonderes Outfit gewählt. Die aus Leverkusen-Hitdorf stammende Mutter trug ein Lions-Trikot mit den Ärmeln eines Packers-Jerseys, der Vater eine umgekehrte Kombination. Gemeinsam bejubeln konnten sie einige gelungene Aktionen des Geschwister-Duos.

Anders als im Hinspiel triumphierte diesmal der Außenseiter aus der „Motor City“ – was auch einer wieder einmal beeindruckenden Leistung ihres Rookie-Receivers Amon-Ra St. Brown zu verdanken war. Er fing beim 37:30-Erfolg acht Pässe für 109 Yards Raumgewinn und einen Touchdown und erzielte mit einem Laufspielzug weitere zwölf Yards. In keiner Statistik tauchten dagegen zwei starke Szenen des 22-jährigen Deutsch-Amerikaners auf, die ebenfalls halfen, den Superbowl-Anwärter Green Bay zu bezwingen. Gleich doppelt narrten er und die Lions die Packers-Verteidigung mit einem angetäuschten Laufspielzug. Amon-Ra erhielt den Ball und als die Abwehr darauf reagierte, beförderte er den Football weiter.

Im ersten Trick-Play war Receiver-Kollege Tom Kennedy das Ziel, der einen Pass auf Kalif Raymond für 75 Yards Raumgewinn und einen Touchdown warf. Auch der zweite Streich führte in die Endzone: Running Back Jamaal Williams erhielt den Ball, gab ihn an St. Brown, der ihn zu Quarterback Jared Goff warf – und der wiederum passte auf Tight End Brock Wright. Das Resutlat war eine verwirrte Defensive des Gegners, 36 Yards Raumgewinn und ein weiterer Touchdown-Spielzug, an dem Amon-Ra zumindest beteiligt war.

Es war also kein Wunder, dass nach der Partie praktisch alle Lions begeistert von ihrem außergewöhnlichen Rookie sprachen, dessen Karriere seit der Freiwoche am neunten Spieltag mächtig an Fahrt aufgenommen hat. Obwohl er im statistisch gesehen zweitschwächsten Team der Liga stand, erzielte er mit 90 gefangenen Pässen 912 Yards Raumgewinn und fünf Touchdowns. Sieben Läufen brachten weitere 61 Yards und einen sechsten Touchdown. Zwei erfolgreiche Two-Point-Conversions runden die Bilanz ab.

Die rekordverliebten US-Medien fanden einige Bestmarken, die der Rookie-Receiver mit seinem starken Schlussspurt gebrochen hat. Er ist in Sachen Passfänge und Yards der beste Lions-Rookie der Ligageschichte. Gegen die Packers gelang ihm das sechste Spiel in Serie mit mindestens acht gefangenen Pässen – mehr als vier (durch Odell Beckham Junior) waren ín der NFL in der Superbowl-Ära noch nie einem Neuling gelungen. Mit drei Spielen am Stück mit Pässen für 90 oder mehr Yards und einen Touchdown fand er Aufnahme in einen illustren Kreis. Denn das gelang zuvor nur dem bereits erwähnten Superstar Odell Beckham Junior und dem Hall of Famer Rands Moss.

Wer weiß, vielleicht wäre Amon-Ra sogar für die Auszeichnung für den Liganeuling des Jahres in Frage gekommen, wenn er von Beginn an so abgeliefert hätte wie in den letzten neun Spielen. So musste er sich mit einer Auszeichnung als „Rookie of the Month“ im Dezember begnügen – und reichlich Lob von allen Seiten. „Er ist besser als Gold“, schwärmte etwa Detroits Cheftrainer Dan Campbell.

Für Equanimeous und die Packers geht die Saison mit den Play-offs weiter. Trotz der Niederlage in Detroit sicherten sie sich als bestes Team der NFC zum Start ein freies Wochenende, weil sie die Wild-Card-Runde überspringen dürfen. „EQ“, der in Detroit zwei Pässe für 22 Yards Raumgewinn fing, träumt vom Titel. Und das mit Recht: Green Bay gilt als einer der heißesten Anwärter.