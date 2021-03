Football : Amon-Ra St. Brown macht Werbung in eigener Sache

Amon-Ra St. Brown macht Werbung in eigener Sache

Leverkusen Das Football-Talent mit Wurzeln in Hitdorf überzeugt die NFL-Scouts beim Schau-Training seiner Universität in Kalifornien. Nur mit seiner Sprintzeit ist er nicht ganz einverstanden.

Bei den Fachleuten herrschte ungewohnte Einigkeit: Amon-Ra St. Brown gehörte zu den großen Gewinnern beim sogenannten „Pro Day“ seines Collegeteams USC Trojans. Das Football-Talent mit Wurzeln in Leverkusen nutzte die Chance, einen Monat vor dem Draft der Profiliga NFL Werbung in eigener Sache zu machen. Da das zentrale „Scouting Combine“ durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfällt, gelten die Schau-Trainings der Universitäten als wichtige Entscheidungshilfe für die Mannschaften. Und der deutsch-amerikanische Wide Receiver (Passempfänger) lieferte gut ab.