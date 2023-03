Faustball, Bundesliga 70 Fans reisen mit dem LTV zur DM

Der Start in die Bundesliga-Spielzeit verlief alles andere als optimal für die Faustballer des Leichlinger TV. Vier Niederlagen nach den ersten sechs Partien sprachen Bände. Was folgte, war eine beeindruckende Aufholjagd der Blütenstädter: Dem schwachen Auftakt ließ das Team des LTV acht Siege in Serie folgen – und schaffte die nicht mehr für möglich gehaltene Qualifikation für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Es ist der bisher größte Erfolg der Abteilungsgeschichte.