Handball, 3. Liga : TuS 82 vor Debüt, ernste Lage beim LTV

Opladens Trainer Fabrice Voigt (3.v.l.) und sein Team freuen sich auf den verspäteten Saisonstart. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Leichlingen Während die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV mit den Folgen des Corona-Ausbruchs in der Mannschaft zu tun haben, blickt Ligakonkurrent TuS Opladen mit Vorfreude auf sein Gastspiel beim VfL Gummersbach II.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Moritz Löhr und Thomas Rademacher

Die Lage bei den Drittliga-Handballern des Leichlinger TV bleibt ernst. Anders lässt es sich auch eine Woche nach mehreren aufgetretenen Corona-Fällen in der Mannschaft nicht ausdrücken. Das gesamte Team isolierte sich nach den Infektionen selbst, für einige gilt die Anordnung noch bis Mitte nächster Woche. Somit ist auch die Austragung der Partie bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II am 24. Oktober gefährdet.

„Es ist nicht so einfach, dass nach dem Ende der Quarantäne die Spieler sofort wieder belastbar sind“, sagt der Sportliche Leiter Elmar Müller und bekräftigt zugleich: „Wir müssen unserer Fürsorgepflicht gegenüber den Spielern nachkommen. Niemand kann derzeit abschätzen, wann die Spieler wieder komplett genesen sind.“ Bei einer Telefonkonferenz am Freitag schaltete sich die Mannschaft zusammen, um sich ein aktuelles Bild zu verschaffen. Die Gesundheit steht beim Weg zurück zum Spielbetrieb an oberster Stelle. Dennoch denken die Verantwortlichen um Müller intensiv über die Frage nach, wie die Rückkehr aussehen könnte. Zwei Partien, darunter das Derby beim TuS Opladen, mussten bereits verlegt werden. Die dritte könnte folgen und die für den 27. Oktober geplanten Nachholpartie beim TuS 82 ist nicht weit entfernt.

Derweil sorgte der erste Leichlinger Gegner HSG Bieberau/Modau mit einer Veröffentlichung für reichlich Wirbel und Verärgerung. Die HSG, die der LTV in seinem ersten und bisher einzigen Spiel Anfang Oktober 29:28 geschlagen hatte, ist ebenfalls von mehreren Corona-Fällen in der Mannschaft betroffen. Auf seiner Homepage veröffentlichte der Klub ein Statement mit der Überschrift: „Gegner bringt Virus mit – Folgen für die Saison.“ Eine Wortwahl, die einen Vorwurf implizierte – und in Leichlingen folglich auf Unverständnis traf. „Man kann keinen Schuldigen für diese Situation ausmachen. Die Verantwortlichen haben aber ja schnell reagiert und gesehen, dass dies so nicht haltbar ist“, sagte Müller. In der Tat korrigierte Modau die Wortwahl zügig.

Was blieb, ist eine Forderung des hessischen Klubs an den Deutschen Handballbund (DHB). Angesichts von bereits fünf Spielverlegungen nach zwei Spieltagen allein in der Mitte-Staffel der 3. Liga appellierte der Klub, vor den Spielen PCR-Schnelltests verbindlich einzuführen, um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten. Ein entsprechender Antrag beim DHB werde eingereicht, hieß es. Der hart getroffene LTV möchte sich diesem Anliegen nicht anschließen: „Ich finde es anmaßend, da etwas zu fordern“, sagte Müller. „Ich bin einfach kein Fachmann und vertraue den handelnden Personen.“ Vorrang hat für den Sportchef, dass die Betroffenen gesund werden.

Der Opladener Ligakonkurrent TuS 82 blieb bislang von Corona verschont. Nach zwei Spielausfällen bestreitet das Team von Trainer Fabrice Voigt am Sonntag beim VfL Gummersbach II seine erste Partie in der 3. Liga. Für Voigt sind die bisherigen Absagen verständlich, aber frustrierend. „Wir haben uns zuerst auf Longerich, dann auf Leichlingen vorbereitet. Die Mühe hätte ich mir auch sparen können“, sagt er vor dem voraussichtlich stattfindenden Spiel.

„Bisher sieht es gut aus“, sagt Voigt. „Wir haben vier, fünf Spieler in der Mannschaft, die sich beruflich bedingt regelmäßig auf Covid-19 testen lassen. Die sind alle negativ. Das gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir mit der Situation verantwortungsvoll umgehen.“ Freilich dürfen die Handballer privat machen, was sie wollen. „Aber die Jungs meiden weitestgehend die Kneipen – auch die, in denen sie sich eigentlich gerne treffen – und bleiben unter sich.“

So sollte der Partie in der Gummersbacher Schwalbe-Arena nichts im Wege stehen, nachdem in Longerich das Licht ausgefallen war und die Begegnung gegen Leichlingen abgesagt werden musste, weil es beim Gegner zu Infektionen gekommen war. Seine Mannschaft sei nach wie vor heiß darauf, endlich ein Pflichtspiel zu bestreiten – es wäre das erste seit Anfang März. „Ein wenig Euphorie haben wir durch die Ausfälle eingebüßt. Es gilt, die Spannung wieder aufzubauen“, sagt der Coach. Ob es realistisch ist, in Gummersbach die ersten Punkte zu holen, weiß Voigt nicht. „Ich bin selbst total gespannt, wie es läuft. Wir wissen überhaupt nicht, wo wir stehen.“