Handball : Frühe Derby-Stimmung bei den Handballern des LTV

Leichlingen Der Deutsche Handball-Bund hat den Rahmenterminplan für die neue Saison in der 3. Handball-Liga veröffentlicht. Demnach gibt es direkt am zweiten Spieltag das Duell des Aufsteigers TuS 82 Opladen gegen den neuformierten Leichlinger TV. Auch Doppelspieltage sind vorgesehen.

Das eine Derby steigt gleich am zweiten Spieltag, das andere bereits am fünften: Für Handball-Drittligist Leichlinger TV geht es in der Mitte-Staffel zum Saisonbeginn ab Anfang Oktober sofort hoch her. Der Deutsche Handball-Bund veröffentlichte nun den Rahmenterminkalender für die anstehende Saison 2020/21. Nach dem Heim-Auftakt des LTV gegen die HSG Bieberau-Modau aus dem nördlichen Odenwald am Wochenende 3./4. Oktober muss das neu aufgestellte Team aus der Blütenstadt nur eine Woche später zum Lokalduell gegen den Aufsteiger TuS 82 Opladen in der Leverkusener Bielerthalle antreten.

Bereits am Spieltag 31. Oktober/1. November steht dann ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Frank Lorenzet an. Der leitet nun als Manager die Geschicke der HSG Bergische Panther, die dann in die Halle am Hammer in Leichlingen kommen werden. Die Derbystimmung dürfte danach auch nicht abklingen: Bereits in der darauffolgenden Woche steht an einem Doppelspieltag freitags das Spiel beim Longericher SC an, ehe die LTV-Handballer nur zwei Tage später am Sonntag daheim den TV Kirchzell empfangen. „Dass wir am Freitag dann keine lange Anfahrt haben, ist natürlich eine gute Geschichte“, sagt Leichlingens Manager Elmar Müller zur coronabedingt außergewöhnlich hohen Spielbelastung. Ob und wie die Spiele vor Zuschauern ausgetragen werden können, ist dabei noch offen: „Wir haben auch keine Glaskugel und wissen daher nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist“, sagt Müller.