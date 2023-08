Fußball, Landesliga Spätes Gegentor schockt den SVS

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – 1. FC Spich 2:3 (0:2). Die Schlebuscher Fußballer haben es verpasst, nach dem Überraschungssieg zum Start beim FC Pesch nachzulegen. Im ersten Heimspiel der Saison kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer eine vermeidbare Niederlage und schrammte knapp am Punktgewinn vorbei. „Das ist extrem ärgerlich, weil wir gute Möglichkeiten besaßen. In der Nachspielzeit haben wir uns einen total überflüssigen Ballverlust erlaubt und den Gegner zum Siegtreffer eingeladen“, sagte der Coach und machte seinem Ärger Luft. Dabei fühlte sich Hilmer an die Vorsaison erinnert, in der sein Team zwischen beeindruckenden Leistungen und desolaten Momenten schwankte. Ihm zufolge fehlte gegen Spich das letzte Quäntchen Leidenschaft, das notwendig gewesen wäre, um gegen den starken Gegner ein Erfolgserlebnis zu haben.