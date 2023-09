Fußball, Landesliga Ruess warnt seinen FCM vor dynamischen Außenseiter

Aktuell surfen die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) auf einer Erfolgswelle, denn sie sind wettbewerbsübergreifend seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess will am Sonntag (15 Uhr) gegen den Außenseiter ASV Süchteln nachlegen. „Jetzt gilt es, in der Spur zu bleiben“, betont der Coach. „Wir sollten wachsam sein, weil wir auf eine junge und dynamische Mannschaft treffen. Der Gegner zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Regel einen fußballerischen Ansatz wählt.“