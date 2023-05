Spendenaktion der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch Schüler laufen von Schlebusch nach Amsterdam

Die „Karawane“ organisiert ein Team aus sieben Lehrkräften und einem Abiturienten, Alexander Kopp. Obwohl Schüler normalerweise nicht im Organisationsteam dabei sind, hilft er, weil ihm der Lauf so am Herzen liegt. Auch bei anderen Schülern sei die Reise sehr beliebt. So könnten Schüler in der Regel nur alle zwei Jahre teilnehmen, weil die Kapazität nicht groß genug sei, um alle mitzunehmen, erzählt er. Kopp lief in jedem Jahr mit, in dem es ihm ermöglicht wurde, das erste Mal, als er noch ein Fünftklässler war. „Das ist natürlich eine krasse Erfahrung für einen Zehnjährigen.“ Man lerne Schüler aus anderen Klassen und Stufen kennen und erlebe ein echtes Abenteuer mit einem „gewissen Flair.“ Dazu käme natürlich, dass während des Laufs kein Unterricht stattfindet. Es fühle sich an wie eine Klassenfahrt mit dem Unterschied, dass die Schüler dauernd in Bewegung seien und jede Nacht an einem anderen Ort verbrächten.