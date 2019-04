Schlebusch und Opladen : Schüler laufen für Sambia und El Salvador

Der Sponsorenlauf an der Theodor-Wuppermann-Schule kommt Kindern in Sambia zugute. . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Sponsorenläufe an der Wuppermann-Schule und der Marienschule sollen armen Kindern helfen.

Leicht fröstelnd und das Gesicht in den wolligen Rollkragen versteckt, hüpft Birgit Deinert auf und ab. Im Park nahe Schloss Morsbroich wartet die Sportlehrerin von der Theodor-Wuppermann-Schule, auf die nächste Gruppe Läufer. Die Schüler der Hauptschule spulen bei ihrem Sponsorenlauf stundenlang Kilometer ab – und das nicht nur für den eigenen Förderverein.

Die rund 400 Schüler schnüren die Laufschuhe insbesondere für ein Projekt in Sambia. „Gerade die Kleinen waren davon total begeistert“, berichtete Deinert, die den Klassen ihr Projekt durch eine kleine Präsentation näher gebracht hatte. Am liebsten hätten die Fünfer und Sechser wohl gleich in diesem Moment die ersten Runden gedreht. Gesehen hatten sie ein Programm, das durch Deinert, ihren Mann Joachim und einige Freunde finanziell unterstützt wird.

Es ist noch gar nicht lange her, gut ein Jahr, da erfuhr ein Bekannter des Paars von einem Frauenhaus in dem südöstlich gelegenen afrikanischen Land. Er beschloss, ein Stück Land zu kaufen. Das Ziel: Dort so schnell wie möglich eine Schule zu errichten.

Gesagt getan, gab der Bürgermeister der Stadt den Startschuss, wenig später stand das Gebäude. „Das ist da alles ein bisschen unkomplizierter als hier“, berichtete Deinert schmunzelnd. Allerdings sei die Schule zu Anfang für 80 Schüler vorgesehen gewesen, 380 kamen. „Die kann man ja nicht wieder wegschicken“, betonte Deinert.

So stehen viele nächste Schritte an. Eine Mauer soll um das Grundstück errichtet werden, und natürlich muss mehr Platz und Lehrpersonal her. Persönlich vor Ort sei die sportliche Lehrerin bisher noch nicht gewesen, ihr Mann aber sehr wohl. „Er sagt, es ist unglaublich, was man da zurückbekommt“, bekräftigt sie.

Währenddessen laufen am Wiembach in Opladen die letzten Vorbereitungen. Es ist Tradition an der Marienschule, dass sich die 6. Klassen des Gymnasiums kurz vor Ostern für den guten Zweck auf die Laufstrecke rund um den Bach begeben.

El Salvador ist mit Hilfe der Partnerorganisation Misereor das Ziel der zu erlaufenen Spenden. Das Land in Südamerika ist eines der Länder, die am schlimmsten von Bandengewalt und Drogenkriminalität betroffen ist. „Das Projekt versucht, den Jugendlichen dort eine Perspektive zu geben und bei der Suche nach Arbeit zu helfen“, berichtete der zwölfjährige Rafael zum Hintergrund.