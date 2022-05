Rettungs- und Sucheinsatz in Kroatien : Flugzeug aus Leverkusen verschwindet vom Radar

Ein Kleinflugzeug des Typa Cessna 182 aus Leverkusen wird vermisst (Symbolbild). Foto: Cessna

Leverkusen Eine Cessna 182 eines Leverkusener Piloten ist auf dem Rückflug von Split an den Rhein von den Radarschirmen verschwunden und wird vermisst. Die kroatischen Behörden lösten Rettungs- und Suchalarm aus.

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr ist die Flugleitung am Flugplatz Leverkusen vom deutschen Such- und Rettungsdienst der Flugsicherung informiert worden, dass ein in Split gestartetes Leverkusener Kleinflugzeug das angegebene Flugziel nicht erreicht hat. Das Flugzeug vom Typ Cessna 182, das sich im Eigentum des Luftsportclubs Bayer Leverkusen befindet, war am Donnerstag in Leverkusen gestartet und nach Kroatien geflogen.

Wie der Luftsportclub am Sonntagabend berichtet, soll sich das Flugzeug auf dem Rückweg befunden haben, als es vom Radar verschwand. Zum Verbleib des Flugzeugs und seiner Insassen kann der Luftsportclub derzeit keine Angaben machen. „Die kroatischen Behörden haben umfangreiche Such- und Rettungsarbeiten eingeleitet, die derzeit durchgeführt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Für die starke Gemeinschaft der Mitgliederinnen und Mitglieder am Flugplatz Leverkusen ist die Nachricht ein Schock. Wir hoffen, wir beten und sind in Gedanken bei dem Piloten und seiner Familie“, erklärt Reinhard Sablowski, Vorsitzender des Luftsportclubs Bayer Leverkusen: „Die Ungewissheit macht alle Beteiligten betroffen. Der Pilot ist in unseren Reihen ein sehr geschätztes, beliebtes und engagiertes Mitglied.“

Zur Person des Piloten machte der Luftsportclub keine Angeben. „Die Priorität liegt nun bei der Suche und Rettung, aber auch beim Beistand für die Familie und die Mitglieder, die auf eine gute Nachricht hoffen. Wir werden uns unverzüglich melden, sobald wir weitere und gesicherte Erkenntnisse haben.“

Such- und Rettungsarbeiten werden in der Fliegerei weitestgehend automatisiert ausgelöst, heißt es weiter. Gibt der Pilot einen sogenannten Flugplan auf, teilt er den Flugsicherungsbehörden unter anderem seinen Start- und Zielort, die geplante Route sowie die berechnete Ankunftszeit mit. Nach der Landung wird der Flugplan geschlossen. In bestimmten Lufträumen findet zudem eine Echtzeitüberwachung anhand von Radar und Transpondersignalen statt, die Flugdaten an die Flugsicherungsbehörden übermitteln. Wird die geplante Landezeit überschritten oder geht ein Radar- oder Transpondersignal während eines Fluges verloren, werden Such- und Rettungsmaßnahmen entlang der vorgeplanten Route eingeleitet.

Sicherheit sei in der Luftfahrt die große, zentrale Säule – unabhängig von der Größe und der Art des Luftfahrzeugs, schreibt der Luftsportclub weiter. So würden auch die Luftfahrzeuge des Luftsportclubs Bayer Leverkusen entsprechend der Vorgaben gewartet und geprüft, einer jährlichen Jahresnachprüfung unterzogen. Zudem müssten alle Piloten im Luftsport ihre medizinische Tauglichkeit sowie ihre fortlaufende Flugerfahrung dokumentieren und nachweisen.

(bu )