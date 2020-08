EVL: Keine Engpässe in der Versorgung : Spitzenverbrauch: 35.000 Kubikmeter Trinkwasser

EVL: Keine Engpässe in der Versorgung

Leverkusen Anders als andere Wasserversorger baut die EVL auf ein System aus mehreren Säulen, um Versorgungsengpässe zu umgehen. Unter anderem kommt das Trinkwasser aus der Dhünn-Talsperre und vom Wasserwerk Rheindorf.

Zumindest der August hält bisher, was der Name verspricht: Es ist Hochsommer. Bei den Temperaturen fließt der ein der andere Liter Wasser mehr die Kehlen hinab, Planschbecken, Wasserhahn und Dusche haben Hochkonjunktur. Trotzdem ist die Trinkwasserversorgung in der Stadt gesichert. „Wir haben weder Engpässe beim Bezug und der Förderung von Trinkwasser, noch bei der Verteilung über das Leitungsnetz“, betont Thomas Eimermacher, Chef der Energieversorgung Leverkusen, EVL.