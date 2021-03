Klimaschutzprojekt für Leverkusener Kitas und Schulen : Spitze: 3300 „Grüne Meilen“ in Lützenkirchen

Leverkusen-Lützenkirchen Per Fahrrad, Bus, Tretroller oder pedes: Die 400 Schüler der Grundschule Im Kirchfeld sammelten die meisten Klimameilen unter den teilnehmenden Kitas und Schulen.

Emilia kommt immer zu Fuß zur Schule, nicht nur in der Woche vor den Herbstferien. Aber in der Zeit mit besonderem Auftrag: Denn dann sammeln die 400 Kinder der Lützenkirchener Grundschule GGS Im Kirchfeld „Grüne Meilen“ für das Weltklima. „Mein Fußweg dauert ungefähr zehn Minuten, wenn ich trödle manchmal aber auch länger“, schildert die achtjährige Schülerin und Energiesprecherin der Klasse 3C.

Ihre Mitschüler fahren lieber mit Fahrrad, Roller oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber auch diese Arten der Fortbewegung bringen sowohl Punkte als auch Vorteile. Zumal jeder zurückgelegte Weg symbolisch als eine Meile gezählt und als Beitrag zum Klimaschutz und zur CO 2 -Schadstoffreduzierung gewertet wird. Im Vorjahr haben die kleinen Klimaschützer sogar so viele Meilen gesammelt – insgesamt fast 3300 –, dass sie unter allen zehn teilnehmenden Kindergärten und Schulen den Sieg erringen konnten. Deshalb überreichte Britta Demmer vom Förderverein des Naturgutes im Beisein von Lehrerin Ilhem Merabet und Wupsi-Chef Marc Kretkowski die entsprechende Urkunde.

Zehn Einrichtungen in Leverkusen haben 2020 an der Aktion „Klimameilen“ teilgenommen und zusammen mehr als 10.000 Meilen gesammelt. Schulen und Kitas, die Interesse haben und am „energieLux-Projekt“ teilnehmen, können sich beim Naturgut Ophoven melden. Weitere Infos: www.kindermeilen.de.

Etwas zu verändern und dafür zu sorgen, dass die Luft in Leverkusen sauberer werde, sei dem städtischen Tochterunternehmen ein großes Anliegen. Das funktioniere allerdings nur dann, wenn sich in den Köpfen der Menschen etwas verändere und sie nicht jeden kurzen Weg „mal eben mit dem Auto fahren, weil es so praktisch und bequem ist“. Deshalb freue er, Kretkowski, sich umso mehr, dass Kinder den Erwachsenen ganzjährig aufzeigten, was richtig sei.