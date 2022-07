Spielfest an drei Orten : Leverkusen wie es spielt und lacht

Viele Akteure machen mit bei „LEV spielt 3“ am 31. August . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zum fünften Mal lädt die Stadt bei „LEV spielt3“ am Sonntag, 31. August, in den Neulandpark, ins Naturgut und in den Wildpark. Zahlreiche Sponsoren unterstützen die Aktion.

Einen Sonntag lang spielen und das an drei Orten der Stadt: Am 31. August findet zum fünften Mal das Kinderfest „LEVspielt3“ statt. Von 11 bis 16 Uhr können Kinder und Eltern verschiedene Veranstaltungen im Neuland-Park, Natur-Gut Ophoven und Wildpark Reuschenberg besuchen. Spaß und Spannung für Kinder aller Altersgruppen sind garantiert. Geboten werden zahlreiche Mitmachaktionen, Unterhaltung und Animation.

So können die Kinder beispielsweise im Natur-Gut Ophoven die Ärmel hockrempeln und im Rahmen der Mitmachbaustelle ihr Traumhaus bauen, im Wildpark Reuschenberg stehen Ponyreiten, ein Seifenblasen-Walkact mit der Hexe Furiana, eine große Clown-Hüpfburg oder auch Tierfütterungen auf dem Programm – und im Neuland-Park dürfen sich die Kleinen auf den Clown Olli, Blumen-Prinzessinnen, die Bands „Pelemele“ und „Velvet Flames“ freuen.

Essen und Getränke gibt es für kleines Geld, verspricht die Stadt als Veranstalter. Damit Besucher alle drei Veranstaltungsorte problemlos erreichen können, wird ein kostenfreier Pendelbustransfer der Wupsi eingerichtet, der die Standorte in regelmäßigen Abständen anfährt.

Der Eintritt ist frei. Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen Sponsoren.

(bu)