Spielplatz in Schlebusch : Am Kühnsbusch wird wieder getobt

Am Kühnsbusch wird wieder getobt

Spielplatz in Schlebusch

Der Spielplatz Am Kühnsbusch bekommt eine neue Spiellandschaft. Die Arbeiten sind bald abgeschlossen, dann kann hier getobt werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Die Stadt hat den Spielplatz für 17.000 Euro komplett überarbeitet. Bald ist Eröffnung.

Die Pänz in Schlebusch rund um den Kinderspielplatz „Am Kühnsbusch“ haben wieder gut lachen. Der Spielplatz ist in wenigen Tagen wieder voll einsatzbereit. „Er wird insgesamt auch sehr gut angenommen“, sagt Baudezernentin Andrea Deppe bei der Vorstellung des neugestalteten Platzes.

Mit den natürlichen Holzbalken und dem rot angestrichenen Dach passt sich die Spiellandschaft gut in ihre Umgebung ein. Noch ist sie von Bauzäunen umgeben, bevor sie in den nächsten Tagen freigegeben werden kann. Ulrich Hammer vom Fachbereich Stadtgrün: „Hier muss erst noch genügend Sand aufgefüllt, Schutt und Steine müssen abtransportiert werden. Dann kann es für die Kinder auch schon los gehen.“ Noch schauen die Metallverankerungen aus dem Boden, denn die Betonfundamente der Pfähle müssen noch aushärten. Dies wird voraussichtlich zwei Wochen dauern. Nach der technischen Abnahme können die Kinder dann die Häuschen erobern.

Die neue Spiellandschaft zählt zum Programm „Ersatzbeschaffung von Spielgeräten“ und kostete laut Bauleiterin Maike Breidenbach rund 17.000 Euro. Für die 137 Spielplätze in Leverkusen wurden in diesem Jahr 90.000 Euro für die Erneuerungen im Haushalt reserviert. Acht Spielplätze werden neu gestaltet. Zusätzlich bekommen die Kita-Spielplätze 75.000 Euro und die Schulen 12.000 Euro. Eine Broschüre mit einer Übersicht über alle Spielplätze gibt es im Rathaus oder per Download unter www.stadt-leverkusen.de.