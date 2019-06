Bilanz des Kinderschutzbundes : Das Spielmobil zieht Kinder magisch an

Das Spielmobil zieht Kinder magisch an

Aus Balken, Seilen und ein paar Kisten bauen sich Kinder eine ganze Welt. Das Spielmobil, das der Kinderschutzbund Leverkusen mit Hilfe der Sparda Bank vor einem Jahr finanzieren konnte, gibt seinen jungen Baumeistern genau diese Möglichkeit.

Vor rund einem Jahr feierte das Spielmobil, das eigentlich vielmehr ein Anhänger ist, des Kinderschutzbunds Premiere und zieht seitdem die Kinder magisch an. So jedenfalls lautet die Zwischenbilanz von Geschäftsführer Peter Boddenberg. Zufrieden sei er, sagt er lächelnd. 16 Einsätze seien im vergangenen Jahr zusammengekommen. Den Kindern gefällt es, Probleme habe es keine gegeben. Nur mit einigen Eltern müsse teilweise gesprochen werden. Die nämlich würden ihren Nachwuchs gerne an der Hand durch den durch Kinderhand gebauten Parcours leiten. Das aber sei nicht die Intention des Aufbaus. „Kinder kennen ihre Grenzen schon ziemlich genau“, betont Boddenberg.