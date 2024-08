Leverkusener Spielfest an drei Orten Bagger, Bungee, Ponyreiten

Die Sommerferien neigen sich ihren Ende zu. Doch bevor die Schule wieder beginnt, wartet auf Leverkusener Kinder noch eine ganz besondere Attraktion: Das große Kinderfest „Lev spielt³“ geht am Sonntag, 18. August, in die siebte Runde. Zwischen 11 und 17 Uhr sind Kinder und ihre Eltern eingeladen, einen Tag voller Spaß, Spannung und Abenteuer zu erleben. Das Fest erstreckt sich auch in diesem Jahr über drei attraktive Standorte: den Neulandpark, den Wildpark Reuschenberg und das Naturgut Ophoven. An allen Orten sorgen insgesamt 40 Teilnehmer für besondere Attraktionen und Mitmachaktionen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Einerlei, ob es sich um sportliche Herausforderungen, kreative Experimente oder lehrreiche Naturerlebnisse handelt – für jedes Kind ist garantiert etwas dabei.