„Spielarten“-Festival in Leverkusen : Platte Kaninchen und der Umgang mit dem Tod

Das platte Kaninchen aus Haus Nur. 34 sorgt für mächtig viel Aufregung beim „Spielarten-Festival“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Mit wenigen Worten aber vielsagender Gestik und Mimik erreicht das Consol Theater schon Vierjährige

Oh je, da ist ganz schön was los auf der Straße zwischen Parkbank und Plattenbau-Hochhaus. Die Autos sausen nur so hin und her. Man sieht sie zwar nicht, obwohl beim Theaterstück auf der Erholungshaus-Bühne bei Bayer Kultur rechts und links wirklich alle ganz dicht am Geschehen sitzen. Aber man hört das lautmalerische „Sssst“, und man erkennt es an den Köpfen von Ratte und Hund, die hier zu Hause sind und sich vorzugsweise bei nächtlicher Straßenbeleuchtung auf die Fahrbahn trauen. Wer das Leben an der verkehrsreichen Straße eine Weile beobachtet hat, der wundert sich nicht mehr, wenn plötzlich „Das platte Kaninchen“ mitten auf der Straße liegt. Mit weit ausgestreckten Gliedmaßen und ganz offensichtlich mausetot.

Es ist kein leichtes Thema, dessen sich Bárour Oskarsson in seinem gleichnamigen Kinderbuch angenommen hat, um ganz jungen Menschen den Umgang mit Leben und Tod nahe zu bringen. Sylvie Ebelt hat daraus ein Theaterstück geschaffen, das mit einem Minimum an Sprache auskommt und vorwiegend auf Gestik und Bewegung setzt, so dass schon Vierjährige verstehen können, worum es geht. Denn älter waren die kleinsten Zuschauer nicht, die am Samstag mit Eltern oder Großeltern in die Vorstellung gekommen waren, die zum Festival „Spielarten“ gehört. Das machte in Leverkusen als einer von zehn beteiligten NRW-Städten Station.

Neben Schul- beziehungsweise Kindergarten-Aufführungen an den Wochentagen, gab es am Wochenende zwei Produktionen im freien Verkauf. „Das platte Kaninchen“ hat Andrea Kramer am Consol Theater in Gelsenkirchen inszeniert. Und für einen der beiden Darsteller war diese Vorstellung ein Heimspiel. Denn Eric Rentmeister, der es sich als Ratte unter der Parkbank gemütlich gemacht hatte, sammelte seine ersten Bühnenerfahrungen im Jungen Theater Leverkusen, bevor er an der Schauspielschule angenommen wurde. Seit einigen Jahren ist er Ensemble-Mitglied in dem Gelsenkirchener Kindertheater, das nicht zum ersten Mal mit ausgezeichneten Produktionen beim „Spielarten“-Wettbewerb aufgefallen ist.

Mit einer Mischung aus Verspieltheit, Humor, Mitgefühl und Respekt vermitteln er und sein Kollege Xolani Mdluli den angemessenen Umgang mit dem Tod, der mitten ins unbeschwerte Leben stürzen kann. Auf der Straße kann das plattgefahrene Kaninchen aus Haus Nr. 34 nicht bleiben. Das wird den beiden Tieren, die sich hier in der Stadt vom Abfall der Einwohner ernähren und dabei durchaus ihren Spaß haben, schnell klar. Erst einmal machen sie es wie die Menschen und basteln eine Absperrung, die allerdings wenig tauglich ist. Also holen sie das platte Tier von der Straße und spielen eine Weile damit, bis sie die zündende Idee haben.