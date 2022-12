Im Forum Leverkusen Spezialphilosophin Anna Mateur tanzt und singt

Kleinkünstlerinnen sind nicht ganz so selten wie Kanalarbeiterinnen oder Schlagzeugerinnen, aber gleichwohl macht es glücklich, auch in Leverkusen mal wieder eine zu erleben. Am Samstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr, kommt sie in den Agam-Saal des Forums: Anna Mateur nennt sich die gesprächige Sängerin und Tänzerin, und sie bringt „The Beuys“ mit. Wenn Anna Mateur ihr Programm „Kaoshüter“ nennt, dann ist das mehr als ein Wortspiel. Die stimm- wie wortgewaltige Spezialphilosophin schaut auf eine Welt voller Ordnungshüter – und konstatiert: Kreativität muss her, sonst platzen alle Ventile! „Mit erfrischendem Überdruck, neuen Songs und verschrobenen Geschichten macht Anna jeden Status Quo zu Konfetti“, kündigt KultustadtLev an und verspricht einen Abend, an dem die „Symbiose von Gefühl und Erkenntnis für die ganz große Katharsis sorgt“. Anna Maria Vogt aka Anna Mateur, geboren 1977 in Dresden, studierte Musik, hätte sich aber lieber für Grafik oder Schauspiel beworben. Seit 2003 tourt sie mit ihren verschiedenen musikalischen Formationen im deutschsprachigen Raum. Vielfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Deutschen Kabarettpreis und dem Salzburger Stier, schreibt Anna auch Bühnenprogramme, Songtexte und Radiokolumnen.