Neue Zentrale im Innovationspark Spezialchemiehersteller bekennt sich zu Leverkusen

Die Levaco Chemicals GmbH ist einer der führenden Hersteller von Spezialchemikalien und Additiven mit Firmensitz im Innovationspark und Produktionsstandort im Chempark Leverkusen. Ehemals als Teil des Bayer-Konzerns wurde das mittelständische Unternehmen nach mehreren Jahren in den Strukturen von Lanxess und Tanatex 2014 ausgegründet. Levaco Chemicals verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion von Prozesschemikalien für die Agrar-, Nahrungsmittel-, Papier-, Kabel- und Bauindustrie. Zu den Spezialchemikalien zählen unter anderem Entschäumer, Dispergiermittel, Emulgatoren und Netzmittel, die Levaco auch in Lohnfertigung anbietet. Mit dem Unternehmensbereich Green Chemicals treibt der Chemieanbieter die Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Produkte voran.