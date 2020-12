Stadt Leverkusen steckt noch in der Umsetzung : Spezial-Ampelschaltung für Feuerwehr dauert noch

Leverkusen Im Frühjahr 2019 beschlossen, im Winter 2020 noch nicht umgesetzt: Die Vorzugsampelschaltungen für Feuerwehr und Rettungsdienst lassen, auch coronabedingt, auf sich warten.

Die Umsetzung der Ampelsteuerung Edith-Weyde-Straße und an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Edith-Weyde-Straße sei während der Fertigstellung des Feuerwachen-Neubaus erfolgt. Als Testlauf sozusagen. In der ersten Betriebsphase hätten „wesentliche Erkenntnisse“ gesammelt werden können, „die für die Bewertung verschiedener technischer Ausführungen hilfreich sind“, heißt es im Zwischenbericht der Stadt.

Feuerwehr und Tiefbau-Amt melden nun: Aus technischer Sicht sollte eine Systemkompatibilität mit anderen Vorrangberechtigten, also etwa den Linienbussen, angestrebt werden, „um Synchronisationsprobleme unterschiedlicher Hersteller bei der Vorrangschaltung zu minimieren“. Mit dem Vorzug an weiteren Ampeln wird es also noch dauern. Denn: „Die Erkenntnisse werden in die weiteren Planungsabstimmungen einfließen.“