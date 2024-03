Rückbauarbeiten im Nachgang des Brückenneubaus Sperrung und weniger Spuren im Kreuz Leverkusen

Leverkusen · Die A1-Brücke ist seit gut einem Monat in Betrieb, alle A1-Spuren in Leverkusen sind es noch nicht so ganz. Am Wochenende arbeitet die Autobahn GmbH an deren Freigabe.

13.03.2024 , 12:42 Uhr

Im Nachgang zur Brückenfreigabe: Die Autobahn GmbH arbeitet am Wochenende auf der A 1. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die fertige erste Leverkusener Rheinbrückenhälfte hat noch Nachwirkungen baulicher Art auf der Autobahn 1: Die für die Bauzeit geltenden Einschränkungen – etwa die Schrankenanlagen und Verkehrsführungen – müssen rückgebaut werden. Am kommenden Wochenende – Freitag, 15. März, 21 Uhr, bis Sonntag, 17. März, 18 Uhr – ist im Autobahn-Kreuz Leverkusen die Verbindung von der A 3 aus Frankfurt kommend auf die A 1 in Richtung Dortmund dicht. Ausweichstrecke: A 3, A 46 und A 1. Außerdem ist im Kreuz auf der A 1 aus Koblenz kommend Richtung Dortmund nur eine von drei Fahrspuren frei. Anlass für die Einschränkungen: Die Autobahn GmbH will in dem Bereich alle Fahrspuren wieder freigegeben, „einschließlich der im Zuge der Schrankenanlage an der alten Rheinbrücke gesperrten zweiten Fahrspur in der Verbindung von Frankfurt kommend nach Dortmund“, erläutert die zuständige Autobahn GmbH. Weil die Schutzwände nahe der Schrankenanlage über die Jahre Schäden an der Fahrbahn verursacht hätten, müsse vor der Freigabe der Spuren die Deckschicht der Fahrbahn erneuert werden.

(LH)