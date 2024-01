Bilanz für Leverkusen Sperrmüll zu Silvester – „das hätte brennen können“

Der Leverkusener FDP-Politiker Friedrich Busch bedauert, dass immer wieder Papiercontainer durch Feuerwerkskörper im Stadtgebiet angezündet werden. So seien an der Alkenrather Straße zwei blaue Papiertonnen mutwillig in Brand gesetzt worden. Weiterhin aufgefallen ist Busch, dass sich zum Jahreswechsel besonders im Stadtteil Alkenrath Sperrmüll vor Häusern türmte. „Das hätte an Silvester leicht in Brand geraten können“, sagt der Politiker. Ein besonders abschreckendes Beispiel sei der Sperrmüll in der Carlo-Mierendorff-Straße gewesen, der bis zur Hauswand reichte. Busch: „Nicht auszumalen, was passieren könnte, wenn der Müllhaufen durch Silvester-Böller in Brand gesteckt worden wäre. Hier muss im Vorfeld etwa durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) eingeschritten werden.“ Busch hat diese städtische Organisationseinheit angeschrieben und schlägt vor, dass der KOD künftig eine Silvester-Bilanz abgibt.