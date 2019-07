Spendenaktion : „Jeder Cent ist gut angelegt“

Leverkusen Die Spendenaktion „GiroCents“ der Sparkasse hilft fünf Leverkusener Vereinen.

Bernd Bussang ist Redaktionsleiter in Leverkusen und stellvertretender Leitender Regionalredakteur.

Die Idee ist einfach, effektiv, und sie funktioniert seit fast fünf Jahren. Rund 1000 Sparkassen-Kunden lassen am Monatsende die Centbeträge des aktuellen Kontostands von ihrem Girokonto abbuchen und spenden das Geld an Leverkusener Vereine und Organisationen, die Gutes damit tun. „Girocents“ heißt die Spendenaktion, die kleine Beträge zu einer wirkungsvollen Hilfe bündelt. Rund 24.000 Euro kamen auf diese Weise seit dem Start der Aktion im Oktober 2014 zusammen, 6600 Euro waren es in der letzten, 14 Monate dauernden Spendenphase. „Jeder Cent wird benötigt und ist gut angelegt“, sagt Sparkassen-Chef Rainer Schwarz.