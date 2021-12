Hitdorfer Geselligkeitsverein verteilt Adventstüten : Spekulatiusrallye zu 90 Haustüren

Samstag, 10 Uhr: Der Vorstand des Geselligkeitsvereins war startklar für die Spekulatiusrallye mit zahlreichen Präsenttüten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Hitdorf Statt der Altenfeier organisierte der Geselligkeitsverein Hitdorf eine Präsente-Tour. Und der Verein ist auf Nachwuchssuche – am liebsten Menschen ab Mitte 30, die fest im Leben stehen,

Von Gabi Knops-Feiler

Nein, es war nicht der Nikolaus, der am Samstag an den Türen von 90 älteren Hitdorfer Bürgern klingelte, um Geschenke bei ihnen abzugeben. Vielmehr waren es die „guten Geister“ vom Hitdorfer Geselligkeitsverein (HGV). Vereinsvorsitzender Siggi Kleinschmidt war im Team mit Sabine Görres unterwegs. Der stellvertretende Vorsitzende Bernd Ruther und Elke Bohr hatten sich ebenfalls zusammengeschlossen. Außerdem war Rainer Gientrowski mit Ehefrau Margret zeitig auf die Rundtour durch den Stadtteil gestartet.

Normalerweise wären fast 400 Gäste zur 54. Altenfeier in die Hitdorfer Stadthalle eingeladen gewesen, davon hätten etwa 300 die Einladung angenommen. Ein geselliger Nachmittag. Wegen der Corona-Pandemie ist das alles aber nicht möglich. Und so machten die Helfer abermals aus der Not eine Tugend und brachten Tüten – unter anderem gefüllt mit Christstollen, Schokoladen-Nikolaus, Piccolöchen und vielen anderen Leckereien – bei einer so genannten „Spekulatius-Rallye“ zu den Senioren nach Hause. Die Teilnehmer waren im Vorfeld ausgelost worden.

Rund drei Stunden waren Kleinschmidt und Görres entlang der Stadtgrenzen zu Monheim und Langenfeld unterwegs. „Viele haben sich gefreut und hatten sogar Freudentränen in den Augen“, beschrieb Kleinschmidt nach der Rückkehr. Bei einigen hielten sie sich länger auf, weil sie offenbar froh waren, endlich wieder mit jemand sprechen zu können. So mancher klagte über Einschränkungen, die man wegen Corona in Kauf nehmen müsse und bedauerte offen, dass die Altenfeier nun schon zum zweiten Mal in Folge ausfalle. Kleinschmidt tröstete die Leute und sagte: „Nächstes Jahr tanzen wir alle bei der Altenfeier sogar auf den Tischen.“

Und wie hat der Verein selber die Krise bislang überstanden? Dank der der großzügigen Unterstützung von Sponsoren sei man finanziell gut aufgestellt, berichtete der Vereinsvorsitzende. Was Sorgen bereite seien der ausbleibende Nachwuchs. Siggi Kleinschmidt bedauerte: „Wir haben nicht genügend Leute, die helfen können.“