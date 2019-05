Wiesdorf : SPD will Rad-Parkhausturm für die City

Wiesdorf Auf dem heutigen Parkplatz Dhünnstraße (gegenüber dem Kinopolis) soll ein Fahrrad-Parkhaus, etwa in Form eines Turmes, entstehen. Zudem soll die Fläche mit Ladesäulen für E-Autos und mit Stellplätzen für Car-Sharing- sowie Anwohner-Fahrzeuge ausgestattet werden.

Für die Nutzer von immer teureren Rädern seien sichere Abstellanlagen inzwischen besonders wichtig. Die Dhünnstraße mit der Nähe zur City biete sich für ein Radparkhaus geradezu an, meinen die Genossen. Bei dem von der SPD vorgeschlagenen Modell mit bis zu acht Ebenen (unterirdisch wie oberirdisch möglich) wird das Fahrrad durch einen Automat geparkt. Der städtische Mobilitätsmanager Christian Syring lehnt ein solches Parkhaus an der Stelle ab, weil ein solches Angebot am Bahnhof Mitte geplant sei. Am Standort Dhünnstraße wolle man darauf verzichten.