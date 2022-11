Nach ADFC-Mangelmeldung : SPD fordert mehr Fahrrad-Schließanlagen für Leverkusen

Fahrradboxen am S-Bahnhof Rheindorf Foto: CDU Leverkusen

Leverkusen „Besonders an stark-frequentierten Einkaufszielen wie der Wiesdorfer City, in Rheindorf, Küppersteg, Lützenkirchen oder in Schlebusch braucht es deutlich mehr Radabstellanlagen“, sagt SPD-Mann Ulrich Liebetrau.

Das Fahrradparkhaus in Opladen ist noch im Werden und bisher das einzige seiner Art in Leverkusen. „Wir müssen an der Infrastruktur für den Radverkehr arbeiten, also auch an Abstellmöglichkeiten“, hat der städtische Mobilitätsbeauftragte Christian Syring am Donnerstag bei einem Termin angekündigt. Dass es an Fahrrad-Schließanlagen in der Stadt mangelt, kritisiert auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), das vorhandene Angebot reiche nicht aus, um die Bikes sicher und vorteilhaft, also etwa überdacht, abzustellen.

Die SPD rückt das Thema nun noch stärker in den Fokus. „Nicht selten sind ,wild‘ abgestellte Fahrräder ein ärgerliches Hindernis oder bieten Dieben eine leichte Beute“, sagt Max Haacke, SPD-Fraktionschef in der Bezirksvertretung I. In einem aktuellen Antrag fordern die Sozialdemokraten deshalb dringend weitere Schließanlagen für Leverkusen. „Besonders an stark-frequentierten Einkaufszielen wie der Wiesdorfer City, Rheindorf, Küppersteg, Lützenkirchen oder in Schlebusch braucht es deutlich mehr Radabstellanlagen“, betont auch Ulrich Liebetrau, SPD-Fraktionschef in der Bezirksvertretung II. Zudem seien zusätzliche Fahrradparkmöglichkeiten am Schloss Morsbroich in Alkenrath und in Hitdorf nötig, beides beliebte Ziele für Ausflügler, schließt Michael Hüther (SPD-Fraktionschef Bezirksvertretung III) an. Der Ausbau der abschließbaren Abstellplätze soll mehr Bürger dazu motivieren, das Rad zu nutzen – ein wichtiger Beitrag, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, betonen die Sozialdemokraten.

Sie nennen im Antrag etwa diese Standorte: Königsberger Platz, Plützdelle, Wupperstraße, Krancafé, Küppersteger Post und Kreisel, Hauptstraße, Wiesdorfer Platz, Durchgang Rathaus-Galerie, Busbahnhof Wiesdorf, Schloss Morsbroich, Fußgängerzone Schlebusch, Lützenkirchen Dorf, Scala-Kino, Marktplatz, Campusbrücke Ost- und Westseite und Bushaltestellen an der Burscheider Straße.

(kalux/LH)