5000 Postkarten verteilt : SPD sammelt Bürger-Ideen für den Oulusee

Leverkusen Der Oulusee soll schöner werden, aber wie? Dazu hat die SPD Bürger im Umfeld befragt und Anregungen erhalten. Sie sollen in die Planung eingebracht werden.

Eine Fontäne im See, eine Minigolf-Anlage, Picknickstationen mit Tischen und Bänken und ein Tretbootverleih – auf Einladung der SPD haben Bürger ihre Ideen für die Neugestaltung des Oulusees eingebracht. 5000 Postkarten hatte die SPD im Umfeld des Sees verteilt und so Ideen eingesammelt. 200 Karten und 100 Emails kamen zurück und wurden ausgewertet. „Der Oulusee soll wieder schöner werden“, sagt Fraktionschefin Milanie Kreutz. „150.000 Euro haben wir im städtischen Haushalt dafür in einem ersten Schritt bereitgestellt“.